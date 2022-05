DIRECT. Guerre en Ukraine : le pays "a besoin de héros vivants", déclare Volodymyr Zelensky après l'évacuation des premiers soldats de l'usine Azovstal

Ce qu'il faut savoir

"L'Ukraine a besoin de héros ukrainiens vivants." Dans une vidéo publiée dans la nuit du lundi 16 au mardi 17 mai, Volodymyr Zelensky a rendu hommage aux premiers soldats évacués de l'usine Azovstal, à Marioupol. Après plus d'un mois de combats, les militaires ukrainiens rendent les armes. Kiev a d'ailleurs précisé que l'opération de sauvetage de la désormais célèbre aciérie était toujours en cours mardi matin. Suivez notre direct.

"Sauver la vie de nos gars." Les soldats ont été évacués vers Novoazovsk et Olenivka, deux localités en territoire contrôlé par les forces russes et prorusses, afin d'être plus tard "échangés", selon une vice-ministre ukrainienne de la Défense. Dans sa vidéo, le président ukrainien a rappelé que la priorité était de "sauver la vie de nos gars".

Une vingtaine de morts dans l'Est. A Severodonetsk, quasiment encerclée par les forces de Moscou, "au moins 10 personnes ont été tuées" dans des bombardements russes, a annoncé le gouverneur du Donbass. Pavlo Kyrylenko, le gouverneur de la région voisine de Donetsk, a de son côté annoncé que neuf civils avaient été tués lundi et 16 blessés dans sa région.

La Suède officialise sa candidature à l'Otan. "Le gouvernement a décidé d'informer l'Otan de la volonté de la Suède de devenir membre de l'alliance", a déclaré la Première ministre, Magdalena Andersson, lors d'une conférence de presse. "Nous quittons une ère pour entrer dans une nouvelle", a-t-elle ajouté.