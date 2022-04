DIRECT. Guerre en Ukraine : le Moskva, vaisseau amiral de la flotte russe en mer Noire, a coulé

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Marine Le Pen et Emmanuel Macron "rivalisent d'imagination pour séduire les Français et tenter de refonder la démocratie" entre proportionnelle, référendum, retour au septennat et convention citoyenne, note Le Figaro. Le quotidien propose également une série de portraits d'Ukrainiens après 50 jours de guerre.





: La Russie dispose de nombreuses armes nucléaires tactiques, d'une puissance inférieure à la bombe d'Hiroshima, conformément à sa doctrine "escalade-désescalade" qui consisterait à faire usage en premier d'une arme nucléaire de faible puissance pour reprendre l'avantage en cas de conflit avec les Occidentaux. Mais cette hypothèse implique que "l'Otan intervienne militairement sur le terrain en Ukraine au cours de ce conflit, et ce n'est pas une chose, comme le président l'a clairement fait savoir, qui est prévue", a souligné le patron de la CIA.

: Le Kremlin a évoqué la mise en alerte de ses forces nucléaires "mais nous n'avons pas vraiment constaté de signes concrets comme des déploiements ou des mesures militaires qui pourraient aggraver nos inquiétudes", a ajouté le patron de la principale agence de renseignement américaine, qui s'exprimait devant les étudiants de l'université Georgia Tech, à Atlanta.

: "Vu qu'il est possible que le président Poutine et les dirigeants russes sombrent dans le désespoir (...) aucun de nous ne peut prendre à la légère la menace que représente le recours potentiel à des armes nucléaires tactiques ou des armes nucléaires de faible puissance."



: Faisons un premier point sur l'actualité :



• Emmanuel Macron sera l'invité des "Matins présidentiels" sur franceinfo à 8h30. Le candidat de la République en marche répondra aux questions de Salhia Brakhlia et Marc Fauvelle, ainsi qu'aux témoins sélectionnés par le média en ligne Konbini et aux auditeurs de franceinfo. Marine Le Pen sera l'invitée de la matinale de France Bleu Vaucluse à 7h45 puis de celle de France Bleu Provence à 8h10. Suivez notre direct.





• Des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens ont eu lieu ce matin sur l'Esplanade des Mosquées à Jérusalem, ont fait savoir des témoins et des secouristes. "Sept blessés ont été transportés à l'hôpital pour des blessures au haut du corps", a déclaré un responsable du Croissant-Rouge palestinien interrogé sur ces heurts dans le troisième lieu saint de l'islam, nommé aussi Mont du Temple dans la tradition juive.



Le Moskva, vaisseau amiral russe en mer Noire, a coulé hier soir après avoir été touché par un missile ukrainien selon Kiev, en raison d'un incendie accidentel selon Moscou, un déboire majeur laissant craindre une escalade du conflit alors que la Russie accuse l'Ukraine de bombarder des villages sur son sol. Le Pentagone a qualifié de "coup dur" le naufrage survenu dans la Mer noire.



Les secours épaulés par des hélicoptères ont continué à retirer des corps des décombres des inondations sans précédent qui frappent l'Afrique du Sud depuis quatre jours, un nouveau bilan s'étant alourdi dans la soirée à 341 morts et 41 000 personnes affectées.



Une enquête préliminaire a été ouverte hier pour viols et agressions sexuelles à la suite d'un questionnaire réalisé en interne à l'Ecole Polytechnique et selon lequel une étudiante sur quatre y a été victime d'agression sexuelle depuis le début de sa scolarité, a déclaré le parquet d'Evry. Onze élèves au total disent avoir été victimes de viol ou de tentatives de viol.