DIRECT. Guerre en Ukraine : "Le monde a une dette envers Arman" Soldin et tous les journalistes tués dans le conflit, réagit la Maison Blanche

Ce qu'il faut savoir

"Le monde a une dette envers Arman" Soldin, journaliste de l'AFP tué en Ukraine, et envers "les dix autres reporters et employés de médias qui ont perdu la vie" en couvrant le conflit, a déclaré mardi 9 mai la porte-parole de la Maison Blanche. "Le journalisme est l'un des fondements d'une société libre", a-t-elle ajouté. De son côté, le secrétaire d'Etat américain, Antony Blinken, s'est dit "dévasté" par la mort du reporter. Il a rappelé que "tant de journalistes travaillent pour exposer et rapporter la vérité dans des conditions extrêmement dangereuses". Suivez notre direct.

Arman Soldin tué près de Bakhmout. Le journaliste de l'AFP est mort après une attaque de roquettes dans les environs de Tchassiv Iar, mardi après-midi. Il se trouvait avec quatre collègues, tous indemnes, qui accompagnaient des militaires ukrainiens lorsqu'ils ont été pris sous la salve de roquettes.

Les députés veulent faire inscrire Wagner sur la liste des organisations terroristes. L'Assemblée nationale a adopté mardi une proposition de résolution visant à ajouter le groupe paramilitaire russe sur les listes des groupes terroristes de la France et de l'Union européenne. Le texte rappelle notamment les "multiples exactions" de Wagner en Afrique et durant la guerre en Ukraine.

Zelensky veut accélérer le processus d'adhésion de l'Ukraine à l'UE. "Le moment est venu depuis longtemps de lever cette incertitude politique artificielle dans les relations entre l'Ukraine et l'UE", a estimé le président ukrainien, lors d'une conférence de presse conjointe avec Ursula von der Leyen. La présidente de la Commission européenne s'est rendue mardi à Kiev, à l'occasion de la journée de l'Europe. "Le moment est venu de prendre une décision positive concernant l'ouverture des négociations sur l'adhésion" de Kiev à l'UE, a ajouté Volodymyr Zelensky.