DIRECT. Guerre en Ukraine : le ministre de la Santé François Braun en visite dans l'ouest du pays la semaine prochaine

Bruno Bothua secrétaire général de la Fédération nationale des salariés de la construction, bois et ameublement CGT

"Ce Grand Paris Express devient vraiment les chantiers de la mort."

Au lendemain de la mort d'un ouvrier de 22 ans sur la ligne 17 du futur métro du Grand Paris, la CGT Construction réclame plus de moyens pour l'inspection du travail sur ce chantier et appelle Emmanuel Macron à faire de la mort au travail une grande cause nationale.