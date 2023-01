DIRECT. Guerre en Ukraine : le Kremlin promet de brûler les chars occidentaux sur le champ de bataille

Ce qu'il faut savoir

La Russie dénonce l'aide européenne. Alors que l'Otan a promis que l'Ukraine allait recevoir encore plus d'armement lourd dans "un futur proche", Vladimir Poutine a critiqué, dans une conversation avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, "la ligne destructrice adoptée par le régime de Kiev qui a misé sur l'intensification des combats, avec le soutien de ses parrains occidentaux qui augmentent leurs livraisons d'armes et de matériel militaire". "Ces chars brûlent et brûleront", avait lancé plus tôt Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin. Suivez notre direct.

Le bilan à Dnipro s'alourdit. Presque 48 heures après le bombardement d'un immeuble résidentiel, 40 corps sans vie ont été retrouvés, selon les services de secours, et 77 blessés ont été comptabilisés. Une quarantaine de personnes ont été secourues dans les ruines du bâtiment. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a promis que "chaque personne coupable de ce crime de guerre serait identifiée et traduite en justice".

Le Kremlin dément toute implication. Moscou a mis deux jours à réagir à la frappe sur l'immeuble de Dnipro. "Les forces armées russes ne bombardent pas les immeubles résidentiels, ni les infrastructures civiles, elles bombardent des cibles militaires", a déclaré Dmitri Peskov, le porte-parole du Kremlin, en dépit des frappes qui déjà ont touché une multitude de cibles civiles depuis le début de l'invasion, le 24 février.

Une responsable américaine en visite à Kiev. La secrétaire d'Etat adjointe des Etats-Unis Wendy Sherman s'est rendue lundi à Kiev où elle a rencontré Volodymyr Zelensky. Elle l'a assuré de "l'engagement fort et inébranlable" de Washington envers l'Ukraine. Elle a notamment rencontré le ministre de la Défense ukrainien, pour discuter de l'aide à apporter.