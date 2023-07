Direct Guerre en Ukraine : le Kremlin fustige le retour en Ukraine des commandants du régiment Azov

"Des superhéros", selon Volodymyr Zelensky. Le Kremlin a fustigé samedi 8 juillet le rapatriement par le président ukrainien de plusieurs commandants ukrainiens qui devaient rester en Turquie jusqu'à la fin du conflit, à la faveur d'un accord entre Moscou et Kiev. Une partie du régiment Azov, formé sur la base du bataillon ultranationaliste du même nom, avait été capturée par les forces russes après la chute de Marioupol en mai 2022. Célébrés comme des héros en Ukraine pour leur résistance tenace au sein de l'usine Azovstal, ces combattants sont honnis en Russie pour leurs liens avec les milieux ultranationalistes ukrainiens. Suivez notre direct.

Huit morts dans un bombardement russe. Treize autres ont été blessées samedi dans un bombardement russe sur la ville de Lyman, dans l'est de l'Ukraine, au 500e jour de la guerre. Aucun cratère d'impact n'est visible, et selon des militaires interrogés, il s'agit de bombes à sous-munitions dont les éclats ont tué et blessé les victimes.

La contre-offensive ukrainienne se poursuit. La vice-ministre ukrainienne de la Défense a rapporté le 7 juillet que les forces ukrainiennes avaient avancé de plus d'un kilomètre sur le flanc sud de Bakhmout, cite l'Institute for the study of war. Des sources russes ont en outre affirmé que les forces ukrainiennes avaient mené des opérations offensives dans les oblasts de l'ouest de Donetsk et de l'ouest de Zaporijia.

Moscou critique la livraison de bombes à sous-munitions. La Russie a estimé que la livraison de bombes à sous-munitions à l'Ukraine décidée par les Etats-Unis était un "aveu de faiblesse" qui rendra Washington "complice" des morts civiles provoqués par cette arme controversée. La diplomatie russe a dénoncé une "tentative cynique de prolonger l'agonie des autorités ukrainiennes actuelles sans se soucier des victimes civiles."