DIRECT. Guerre en Ukraine : le Kremlin accuse les Etats-Unis de mener une "guerre indirecte" contre la Russie

Environ 40% des TGV sont supprimés le week-end de Noël en raison d'une grève. Mais quelle sera la situation pour le week-end du Nouvel An ? Bruno Le Maire exige de la direction "une solution dans les prochaines heures".





• Le Kremlin accuse les Etats-Unis de mener une "guerre indirecte" contre la Russie, au lendemain de la visite de Volodymyr Zelensky à Washington. Suivez notre direct.



• Le Premier ministre israélien désigné, Benjamin Netanyahu, a annoncé être en mesure de former le prochain gouvernement, avec ses partenaires des partis ultra-orthodoxes et d'extrême droite.

: L'ex-patron de l'Agence spatiale russe Roscosmos, Dmitri Rogozine, a été blessé dans une frappe ukrainienne sur Donetsk, fief des séparatistes prorusses dans l'est de l'Ukraine, et doit se faire opérer, a-t-il annoncé sur Telegram.

: "Volodymyr Zelensky à la fois chef d'Etat et chef de guerre, se rendant de Bakhmout à Washington, le symbole est fort", commente Dominique de Villepin, ancien Premier ministre et ancien ministre des Affaires étrangères, sur France Inter.

: "Nous sommes sur une stratégie de défense absolue de l’Ukraine, de victoire de l’Ukraine, qui se construira à la fin par un nouveau texte qui doit bâtir un nouvel ordre assurant la stabilité politique et sécuritaire de cette région et de l’Europe."



De retour de Jordanie, le chef de l’Etat explique à plusieurs médias, dont le Monde, qu'il n'a "pas envie que ce soient les Chinois et les Turcs seuls qui négocient le jour d’après".

: "Jusqu'à présent, nous pouvons constater avec regret que ni le président Biden ni le président Zelensky n'ont dit quoi que ce soit qui puisse être perçu comme une volonté potentielle d'écouter les préoccupations de la Russie", estime le Kremlin.

: Le Kremlin accuse Washington de mener une "guerre indirecte" contre la Russie.

• "Votre argent n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et la démocratie", a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, devant le Congrès américain. Retour sur cette visite historique.



: Le président français Emmanuel Macron estime qu'une entrée de l'Ukraine dans l'Otan serait vécue par la Russie comme une confrontation et qu'elle n'est pas le "scénario le plus vraisemblable", dans un entretien à plusieurs médias.