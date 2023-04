DIRECT. Guerre en Ukraine : le groupe russe Wagner revendique la prise de la mairie de Bakhmout

Ce qu'il faut savoir

Le groupe paramilitaire russe Wagner a revendiqué la prise de la mairie de Bakhmout, lundi 3 avril. "Au sens légal, Bakhmout a été capturée. L'ennemi est concentré dans les zones ouest", a déclaré sur Telegram le chef de Wagner, Evguéni Prigojine. Une vidéo accompagnant son message le montre brandissant un drapeau russe avec une inscription en l'honneur de Vladlen Tatarskiï, blogueur militaire russe fervent défenseur de l'offensive en Ukraine tué dimanche par l'explosion d'une bombe.

Quelques heures plus tôt, l'état-major ukrainien a pourtant affirmé le contraire. "L'ennemi n'a pas arrêté son assaut sur Bakhmout. Cependant, les défenseurs ukrainiens tiennent courageusement la ville en repoussant de nombreuses attaques ennemies", a rapporté dimanche soir l'état-major ukrainien sur sa page Facebook. Suivez notre direct.

Bakhmout, théâtre de combats violents. Du fait des longs mois de bataille et des lourdes pertes subies par les deux camps, la ville est devenue le symbole de la lutte entre Russes et Ukrainiens pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Les troupes russes ont progressé ces derniers mois au nord et au sud de la ville, coupant plusieurs routes d'approvisionnement ukrainiennes et s'emparant de sa partie orientale.

Un bombardement russe fait six morts. A Kostiantynivka dimanche, un bombardement a tué trois hommes et trois femmes, et fait 11 blessés, selon les autorités ukrainiennes. Ce sont "juste des quartiers d'habitation", "des civils ordinaires d'une ville ordinaire du Donbass" qui ont été visés, a réagi le président Volodymyr Zelensky. Des journalistes de l'AFP y ont vu un vaste cratère dans une cour et des fenêtres brisées du rez-de-chaussée aux étages supérieurs dans deux bâtiments de 14 étages, tandis que les toits de maisons voisines étaient fracassés. La police a affirmé que la Russie avait procédé dans la matinée à une "attaque massive", soit six frappes de missiles S-300 et Ouragan.

Zelensky salue la résistance ukrainienne. "Peuple ukrainien ! (...) Vous avez arrêté une force qui méprise et veut détruire tout ce qui a de l'importance pour les gens", a lancé dimanche le président ukrainien. "Nous libérerons toutes nos terres. Nous remettrons le drapeau ukrainien dans toutes nos villes et localités", a-t-il aussi appuyé, alors que la Russie contrôle toujours plus de 18% du territoire ukrainien. Volodymyr Zelensky s'est exprimé à Boutcha, un an jour pour jour après la découverte de corps de civils tués dans cette ville devenue symbole des atrocités commises par les Russes.