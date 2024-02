Direct Guerre en Ukraine : le gouvernement ukrainien qualifie le blocus à la frontière polonaise de "menace pour la sécurité"

#UKRAINE Le Premier ministre ukrainien Denys Chmygal, en visite aujourd'hui à Tokyo, a appelé le Japon et ses entreprises privées à investir dans le "miracle économique" qui attend selon lui son pays, une fois que la guerre contre la Russie aura pris fin. Depuis le début de l'invasion russe il y a deux ans, "le Japon a fourni à l'Ukraine plus de 10 milliards de dollars" de diverses aides, faisant de l'archipel nippon le quatrième plus gros partenaire financier de Kiev, a-t-il souligné.