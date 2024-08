Direct Guerre en Ukraine : le Conseil Otan-Ukraine se réunit cet après-midi après les frappes russes d'ampleur des derniers jours

Une réunion du Conseil Otan-Ukraine doit avoir lieu mercredi 28 août, dans l'après-midi, à la demande de Kiev, après des frappes russes massives lundi et mardi sur les villes et infrastructures ukrainiennes, a annoncé l'Alliance atlantique. Le ministre de la Défense ukrainien Roustem Oumerov devrait "briefer par vidéo les Alliés sur la situation sur le champ de bataille", a déclaré un porte-parole de l'Otan. Lundi, au cours de l'attaque russe la plus massive depuis des semaines, 15 régions d'Ukraine avaient déjà été ciblées par un total de 236 missiles et drones, selon Kiev, qui assure en avoir abattu 201. Suivez notre direct.

Six morts dans des frappes russes sur l'est du pays. Plusieurs frappes russes sont intervenues mercredi dans la région de Donetsk, dans l'est de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur régional, alors que les forces russes progressent dans la zone. "Dans la matinée, les Russes ont tué quatre personnes et détruit une maison à Izmaïlivka", village situé tout près du front, a déclaré Vadym Filachkine sur Telegram. Une autre attaque a tué deux personnes près de Tchassiv Iar, place forte régionale, a-t-il ajouté.

Test réussi d'un premier missile balistique ukrainien, selon Kiev. Volodymyr Zelensky a annoncé mardi le test réussi d'un premier missile balistique de fabrication ukrainienne. "Je félicite notre industrie de la défense pour cela", a déclaré le président ukrainien, tout en refusant de "donner plus de détails" sur cette nouvelle arme.