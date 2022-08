DIRECT. Guerre en Ukraine : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit jeudi pour évoquer la situation de la centrale nucléaire de Zaporijjia

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: On commence avec un point sur l'actualité :



Après un mois de juillet éprouvant, des milliers de pompiers s'acharnent en France contre de nouveaux brasiers dans des forêts complètement desséchées par les vagues de chaleur et le manque historique de pluie d'un été qui restera dans les annales. Hier soir, huit feux importants brûlaient en France, en Gironde, dans le Maine-et-Loire, le Jura, la Drôme, l'Aveyron et la Lozère... Sans compter d'innombrables départs de feux plus petits chaque jour du nord au sud.



C'est en Gironde que le feu est le plus spectaculaire : il a déjà dévoré 6 000 hectares, une reprise de l'incendie monstre qui avait noirci 14 000 hectares il y a un mois exactement. Au total, 10 000 personnes ont été évacuées dont 2 000 dans les Landes, certains pour la seconde fois.



Dans le Maine-et-Loire, "le feu est enfin fixé", a annoncé hier soir le maire de Baugé-en-Anjou. Au total selon l'édile, "1 540 hectares ont été détruits". Il a également tenu à remercier les "600 pompiers, aux agriculteurs, aux bénévoles et aux habitants pour leur solidarité".



Des bombardements russes ont tué au moins 14 civils dans la nuit de mardi à mercredi dans le centre-est de l'Ukraine, selon les autorités locales, non loin de la centrale nucléaire de Zaporijjia que Moscou et Kiev s'accusent mutuellement d'avoir bombardée.





• Serena Williams a été éliminée par Belinda Bencic au 2e tour du WTA 1000 de Toronto, battue 6-2, 6-4 par la Suissesse Belinda Bencic, 12e mondiale. L'Américaine âgée de 40 ans sera attendue la semaine prochaine à Cincinnati avant l'US Open à la fin du mois, qu'elle a remporté à six reprises et qui semble être l'endroit désigné pour des adieux.