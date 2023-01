DIRECT. Guerre en Ukraine : le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit ce soir

Ce qu'il faut savoir

Près de onze mois après le début de l'invasion russe, le Conseil de sécurité de l'ONU doit de nouveau se rassembler vendredi 13 janvier à 21 heures (heure française) pour discuter de la guerre en Ukraine. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky promet munitions et "tout le nécessaire" pour défendre Soledar et Bakhmout. Le président ukrainien a promis jeudi de fournir "tout le nécessaire de manière rapide et ininterrompue" aux soldats qui résistent aux assauts russes à Soledar et Bakhmout, deux villes de l'est du pays que la Russie tente coûte que coûte de conquérir pour changer le cours de la guerre, alors même que la situation à Soledar est depuis quelques jours "difficile" pour l'armée ukrainienne.

Cinq ans de prison pour un soldat russe ayant refusé de combattre. Jeudi, un tribunal russe a condamné un militaire contractuel à cinq ans de prison pour avoir refusé d'aller combattre en Ukraine. Le procès a eu lieu au tribunal militaire d'Oufa, dans la république du Bachkortostan (Oural). Ne voulant "participer à l'opération militaire spéciale" russe en Ukraine, Marsel Kandarov, 24 ans, ne s'est pas présenté en mai à son lieu de service, a précisé le service de presse unifié des tribunaux du Bachkortostan. Retrouvé, il a été reconnu coupable de s'être dérobé à son service militaire pendant plus d'un mois lors d'une période de mobilisation.

Réunion prochaine des commissaires européens avec le gouvernement ukrainien. Plus de la moitié des membres de la Commission européenne doivent se rendre le 2 février à Kiev pour une réunion avec les membres du gouvernement ukrainien, à la veille d'un sommet UE-Ukraine, a déclaré jeudi une porte-parole de l'exécutif européen. Le sommet UE-Ukraine, réunissant le président ukrainien Volodymyr Zelensky et les présidents du Conseil européen Charles Michel et de la Commission Ursula von der Leyen, est prévu le 3 février afin de discuter notamment du soutien financier et militaire européen dans le contexte de la guerre déclenchée par la Russie.