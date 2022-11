DIRECT. Guerre en Ukraine : le conflit au cœur de la rencontre Macron-Biden ce mardi

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Bonjour @Dominique et . Il n'y a aucun problème. Il s'agit bien des mêmes zones en Ukraine compilées dans ces images par mon collègue Brice Leborgne afin de montrer comment les coupures d'électricité plongent le pays dans le noir. Pour vous en apercevoir, il suffit de déplacer le petit curseur au milieu de l'image, qui vous permet de vous rendre compte de la situation entre avant et après le début de la guerre.





: Bonjour. Il y a un problème dans vos images de l'Ukraine, on ne peut pas se repérer puisque la comparaison est faite sur des zones différentes du pays... Bonne journée !

: Bonjour chers amis de FI , mais les deux images ne sont pas les mêmes lieux, donc bien que persuadé que les pannes électriques en Ukraine sont immenses, il me paraît difficile de comparer avec cette photo. Merci pour votre travail et ambiance.

: La Russie vise les infrastructures électriques ukrainiennes, rendant les nuits de plus en plus sombres dans des zones urbaines habituellement éclairées. Le phénomène est visible depuis l'espace. On vous propose de visualiser en images comment les coupures d'électricité plongent le pays dans le noir.





: Les Etats-Unis devraient annoncer aujourd'hui une aide financière "substantielle" à l'Ukraine pour l'aider à faire face aux dommages causés par la Russie sur ces infrastructures énergétiques, en marge d'une réunion de l'Otan en Roumanie. Cette aide "sera substantielle et ce n'est pas fini", a précisé l'un des hauts responsables s'exprimant sous le couvert de l'anonymat.