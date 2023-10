Direct Guerre en Ukraine : le Comité international olympique suspend le comité olympique russe

Le Comité international olympique (CIO) a suspendu le comité national olympique russe, jeudi 13 octobre, pour avoir placé sous son autorité plusieurs organisations sportives de régions ukrainiennes occupées. Cette nouvelle sanction, prise "avec effet immédiat", n'a en revanche pas de conséquences sur l'éventuelle présence d'athlètes russes et biélorusses sous bannière neutre aux JO 2024 à Paris, qui sera décidée par le CIO "au moment approprié" et "plus près des Jeux", a précisé à la presse Mark Adams, le porte-parole de l'organisation olympique. Suivez notre direct.

Le mandat du rapporteur de l'ONU sur les violations des droits humains en Russie prolongé d'un an. "Il est essentiel" que son mandat soit reconduit "afin de rendre compte de manière objective et indépendante de l'effondrement en Russie de l'espace démocratique et civique", a déclaré jeudi Christine Toudic, la représentante permanente adjointe de la France, devant le Conseil.

La Turquie redit oui à l'adhésion de la Suède à l'Otan. Conformément à l'accord conclu lors du sommet de l'Alliance à Vilnius en juillet dernier, Ankara a confirmé devant l'Otan son engagement à ratifier l'adhésion de la Suède, a assuré le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg.

• L'Ukraine affirme avoir abattu plusieurs drones russes dans la nuit de mercredi à jeudi. "Un total de 28 [drones] 'Shahed-131/136' ont été détruits cette nuit", a annoncé l'armée de l'air ukrainienne sur Telegram. "Des bâtiments d'entrepôts de la zone portuaire du sud de la région d'Odessa ont été endommagés par une frappe", a ajouté la même source.