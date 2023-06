Direct Guerre en Ukraine : Le chef du groupe Wagner accuse la hiérarchie militaire russe de "cacher" ses difficultés

Nouvelle attaque verbale. Le chef du groupe paramilitaire Wagner, Evguéni Prigojine, a accusé mercredi 21 juin la hiérarchie militaire russe de "cacher" les difficultés rencontrées par son armée face à la contre-offensive ukrainienne. "L'ennemi occupe Piatykhaty, le nord de Robotyné, et Urojaïné, ce qui veut dire que de grands pans de territoire ont été perdus [au profit de] l'ennemi", a-t-il accusé sur Telegram. Suivez notre direct.

La contre-offensive pas aussi rapide qu'espéré. Selon l'Institute for the study of war, le rythme global plus lent que prévu de la contre-offensive ukrainienne "n'est pas représentatif du potentiel offensif plus large de l'Ukraine", précise le centre sur Twitter. "Les forces ukrainiennes sont probablement en train de mettre en place les conditions d'un futur gros effort, malgré les revers initiaux."

Nouvelle aide financière pour Kiev. Les pays de l'UE vont donner 3,5 milliards d'euros supplémentaires au fonds pour la Facilité européenne pour la paix, utilisée pour financer leurs fournitures d'armes à l'Ukraine et les missions militaires à l'étranger. La dotation initiale de 5,7 milliards, allouée pour 7 ans, a fondu en un an seulement.

Nouvelles sanctions pour la Russie. Les Etats membres de l'UE se sont également entendus sur un onzième paquet de mesures restrictives contre la Russie, destiné en particulier à éviter le contournement des sanctions déjà en place. "Ce paquet comprend des mesures visant à lutter contre le contournement des sanctions et des sanctions individuelles", a déclaré la Suède qui assure la présidence tournante du Conseil de l'UE.

Opération à grande échelle pour le déminage de l'Ukraine. Le déminage de l'Ukraine sera comparable à celui mis en place en Europe après la Seconde Guerre mondiale pour retirer les engins explosifs, a déclaré l'ONU. Il faudra quelque 274 millions d'euros par an pendant cinq ans pour déminer le territoire ukrainien. Pour l'instant seuls 35 millions de dollars ont été reçus cette année pour financer ce programme.