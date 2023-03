DIRECT. Guerre en Ukraine : le chef de l'Agence internationale de l'énergie atomique attendu à la centrale nucléaire de Zaporijjia

Ce qu'il faut savoir

Pour la deuxième fois depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine, le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, se rend mercredi 29 mars à la centrale nucléaire de Zaporijjia (Ukraine), la plus centrale nucléaire d'Europe occupée par les forces russes. Le chef de l'AIEA et sa délégation doivent arriver sur le site dans la matinée et en repartir dans le courant de l'après-midi, selon l'agence Tass citant un responsable de l'opérateur russe Rosenergoatom.

Le 22 mars, Rafael Grossi avait averti que la centrale se trouvait dans un "état précaire". D'après l'AIEA, la "dernière ligne électrique de secours", endommagée depuis le 1er mars, reste "déconnectée et en réparation". Or, elle permet en dernier recours d'assurer la sûreté et la sécurité nucléaires à Zaporijjia, en refroidissant notamment ses réacteurs. Suivez notre direct.

Près de 20 000 enfants ukrainiens déportés par la Russie, d'après l'Ukraine. Au total à ce stade, les autorités ukrainiennes ont recensé 19 514 enfants ukrainiens illégalement déportés par la Russie, selon le bureau national d’information du ministère de la réintégration. A peine plus de 300 enfants – 327 – ont pu rentrer en Ukraine.

L'annonce du déploiement d'armes nucléaires tactiques russes en Biélorussie est "dangereuse". "Ce sont des paroles dangereuses et c'est préoccupant", a déclaré le président américain Joe Biden, en réaction à la décision de Vladimir Poutine de déployer des armes nucléaires tactiques en Biélorussie.

L'Assemblée nationale reconnaît l'Holodomor comme un génocide. La chambre basse française a reconnu comme un génocide l'Holodomor, une famine provoquée au début des années 1930 en Ukraine par les autorités soviétiques, et qui avait provoqué la mort de plusieurs millions de personnes. "Reconnaissance envers les députés de l'Assemblée nationale pour cette décision historique", a réagi le président ukrainien Volodymyr Zelensky, dans un tweet publié en français peu après le vote.