DIRECT. Guerre en Ukraine : le Canada interdit les importations d'aluminium et d'acier en provenance de Russie

Bonjour à toutes et à tous ! Nous sommes ensemble jusqu'à 16 heures pour suivre toute l'actualité. Comme toujours, n'hésitez pas à m'écrire si vous avez une question, une remarque ou un lien qui vaut le détour. On commence délicatement avec un titre du compositeur japonais Tomo-Nakaguchi dont le dernier album The Long Night in Winter Light est sorti hier.

(Tomo-Nakaguchi / YOUTUBE)