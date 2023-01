DIRECT. Guerre en Ukraine : le bilan de la frappe sur Makiïvka revendiquée par Kiev est désormais de 89 morts, selon Moscou

Ce qu'il faut savoir

Le bilan s'alourdit. La frappe ukrainienne sur Makiïvka la nuit du Nouvel An a fait 89 morts, annonce mercredi 4 janvier la Russie. Le nombre de victimes, initialement estimé à 63 par Moscou, est corrigé après la découverte de nouveaux corps dans les ruines d'un bâtiment, visé par une frappe ukrainienne dans la nuit du 1er janvier, a déclaré le général russe Sergueï Sevrioukov dans un message vidéo diffusé par le ministère russe de la Défense. Il s'agit du plus lourd bilan admis par Moscou lors d'une attaque ukrainienne depuis le début de l'offensive en février. Suivez notre direct.

L'usage de portables par les soldats russes en cause. "A l'heure actuelle, une commission mène l'enquête sur les circonstances" de l'attaque, a expliqué le général Sergueï Sevrioukov. "Mais il est déjà évident que la cause principale (...) est l'allumage et l'utilisation massive par le personnel de téléphones portables à portée des armes ennemies, contrairement à l'interdiction", ce qui aurait permis de géolocaliser les troupes.

L'Ukraine et l'UE prévoient un sommet le 3 février. Volodymyr Zelensky a annoncé la tenue d'un sommet entre l'Ukraine et l'Union européenne le 3 février à Kiev. Le bureau du président ukrainien précise dans son communiqué que ce rendez-vous aura pour but de discuter du soutien financier et militaire de l'Europe. Le président ukrainien a déjà échangé sur les détails de cette réunion de haut niveau avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Les attaques aériennes pourraient durer, selon Volodymyr Zelensky. "Deux jours seulement se sont écoulés depuis le début de l'année et le nombre de drones iraniens abattus au-dessus de l'Ukraine est déjà supérieur à 80, a expliqué mardi le président ukrainien dans son dernier message vidéo. Ce nombre pourrait augmenter dans un proche avenir. Parce que ces semaines-ci, les nuits peuvent être assez agitées."