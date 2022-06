DIRECT. Guerre en Ukraine : la ville de Sievierodonetsk est désormais coupée du reste du pays

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Les soldats ukrainiens continuent de résister, mais sont pénalisés par un manque de munitions. Ils ne peuvent plus compter que sur l'aide militaire fournie par les Occidentaux, comme le montre ce reportage du journal de 20 heures de France 2.





Très chaud devant en France. Le pays va subir des températures très largement au-dessus de 30 °C cette semaine, une vague de chaleur particulièrement précoce, énième avant-goût d'une planète qui se réchauffe. Par conséquent, le gouvernement appelle les préfets à la mobilisation et les chefs d'établissement scolaires à être attentifs pour cette semaine du baccalauréat notamment.



• Emmanuel Macron se rend en Roumanie, aux portes de l'Ukraine, pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'Otan, alors que le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, presse les Occidentaux de lui envoyer des armes "modernes" pour enrayer le coût humain "terrifiant" infligé par les troupes russes.





• Sur France 2, Bruno Le Maire a appelé les électeurs à donner une majorité claire à Ensemble ! "La majorité absolue, c'est ce qui va éviter que l'Assemblée nationale ne devienne une véritable guerre de tranchées", a déclaré le ministre de l'Economie et des Finances. Suivez notre direct.



Le Gard a connu plusieurs départs de feu importants. Plus de 200 hectares de végétation ont été brûlés. "Les feux sont maitrisés et Il n’y a pas eu de reprise sur les différents chantiers en cours", ont annoncé les pompiers.



C'est le début des épreuves du baccalauréat avec les épreuves de français et d'histoire-géographie pour les élèves de la filière professionnelle. Les candidats du bac général débuteront, eux, demain.

: Depuis le début de la guerre, le convoi sur rail qui relie l'est de l'Ukraine sort chaque jour les civils de l'enfer de la guerre. Quotidiennement, la liaison Pokrovsk-Lviv permet à des civils qui n'ont pas pu ou voulu partir plus tôt, de quitter le Donbass. Découvrez notre reportage réalisé sur place.







: Emmanuel Macron est attendu en Roumanie pour saluer les 500 soldats français qui sont déployés sur une base de l'Otan depuis le début de l'invasion de l'Ukraine. Il se rendra ensuite en Moldavie, avant un possible déplacement à Kiev. Très attendue depuis des semaines, cette visite en Ukraine pourrait prochainement se dérouler en compagnie du chancelier allemand, Olaf Scholz, et du Premier ministre italien, Mario Draghi, selon des médias à Berlin et Rome. Une information non confirmée par l'Elysée, qui précise que "rien n'est acté" à ce stade.

: Cet appel lancé par le président Zelensky intervient alors que les alliés fournissent déjà munitions, pièces détachées et armement léger à Kiev. "Nous avons juste besoin d'assez d'armes pour assurer tout cela. Nos partenaires en ont", a martelé le dirigeant. L'Ukraine a épuisé son armement de fabrication russe et soviétique et dépend désormais exclusivement des armes que lui fournissent ses alliés étrangers, notamment de l'artillerie occidentale, selon des experts américains.

: "La bataille du Donbass restera sûrement dans l'histoire militaire comme l'une des batailles les plus violentes en Europe."



Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a pressé les Occidentaux de lui envoyer des armes "modernes" pour aider son pays dans sa guerre contre la Russie. "Le coût humain de cette bataille (de Sievierodonetsk) pour nous est très élevé. Il est juste terrifiant", a-t-il ajouté, insistant sur le besoin désespéré de recevoir ces armements, alors que Kiev fait état de 100 à 300 de ses hommes tués chaque jour.

: Deux dirigeantes de l'ONU ont appelé les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) à ne pas imposer de restrictions aux exportations de nourriture. Objectif : éviter le risque de grave crise alimentaire que fait planer sur le monde entier l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

• Après avoir fait jeu égal au premier tour des élections législatives, la Nupes et la coalition présidentielle Ensemble ! entament une semaine de duel avant le second tour dimanche. Invité de France 2 lundi soir, Jean-Luc Mélenchon a revendiqué la première place et accusé Beauvau de "tripatouillages", car il estime que le ministère de l'Intérieur "reclasse des candidats Nupes en divers gauche".



Le Gard a connu plusieurs départs de feu importants, dont l'un a détruit 60 bungalows dans l'un des plus grands campings d'Europe, au Grau-du-Roi, et près de 200 hectares ont été brûlés.



Battue par la Croatie à Saint-Denis (1-0), l'équipe de France a enchaîné lundi soir une quatrième contre-performance d'affilée, abandonnant son titre en Ligue des nations.



C'est le début des épreuves du baccalauréat avec les épreuves de français et d'histoire-géographie pour les élèves de la filière professionnelle. Les candidats du bac général débuteront, eux, demain.