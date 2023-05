DIRECT. Guerre en Ukraine : la ville de Kiev de nouveau frappée par des drones et des missiles cette nuit

Ce qu'il faut savoir

La quinzième attaque du mois à Kiev. La capitale de l'Ukraine a été à nouveau frappée, dans la nuit du dimanche 28 au lundi 29 mai, par des drones explosifs et des missiles, selon les autorités militaires, moins de 24 heures après avoir subi sa plus importante attaque de drones depuis le début de la guerre. "Plus de 40 cibles aériennes ont été détectées et détruites par notre défense aérienne. Les attaques sur Kiev ont été repoussées", a affirmé l'administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Suivez notre direct.

Volodymyr Zelensky espère un "renforcement des liens" avec la Turquie. Le président ukrainien a adressé dimanche ses félicitations à Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection à la tête de la Turquie, espérant la "coopération" des deux pays "pour la sécurité et la stabilité" en Europe.

Attaque de drones "la plus importante" sur Kiev et contre-attaque. L'Ukraine a dit dimanche avoir contré "l'attaque de drones la plus importante" sur Kiev "depuis le début de l'invasion" russe, qui a toutefois fait deux morts et trois blessés, Volodymyr Zelensky saluant "les héros" de la défense antiaérienne. "La Fédération de Russie a mené une autre attaque massive sur le territoire de l'Ukraine" en utilisant des drones de fabrication iranienne Shahed, a déclaré en fin de journée l'état-major des forces ukrainiennes, selon lequel 58 de ces 59 engins explosifs ont été abattus.

L'Ukrainienne Marta Kostyuk choquée par les huées à Roland-Garros. Huée dimanche lors du tournois pour avoir refusé de serrer la main de sa rivale biélorusse, la joueuse de tennis a assuré ne pas comprendre l'attitude hostile d'une partie du public français. "Ce qui s'est passé aujourd'hui, je dois avouer que je ne m'y attendais pas", a-t-elle réagi dimanche.