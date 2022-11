DIRECT. Guerre en Ukraine : la ville de Kherson sans eau ni électricité après des frappes dont s'accusent Moscou et Kiev

Ce qu'il faut savoir

Après deux frappes dont Russes et Ukrainiens se renvoient la responsabilité, la ville de Kherson, au sud de l'Ukraine, toujours occupée par l'armée russe malgré une poussée ukrainienne, restait lundi 7 novembre sans électricité ni eau. C'est la première coupure d'électricité et d'eau d'ampleur connue à Kherson, où l'armée ukrainienne tente de causer de lourds dégâts à l'armée russe. Selon un représentant des services d'urgence de la région, cité par les agences de presse russes, "plus de 10 localités de la région" sont également "sans courant". Suivez notre direct.

Le barrage hydroélectrique de Kakhovka "endommagé". A 60 km à vol d'oiseau de Kherson, le barrage hydroélectrique de Kakhovka, sous contrôle russe, a quant à lui été atteint par une autre frappe ukrainienne, toujours selon les autorités d'occupation russes. D'après les agences russes, six missiles ont été lancés, cinq ont été abattus par les défenses antiaériennes russes et "un a touché l'écluse du barrage". Le risque de frappes sur cette infrastructure stratégique est brandi depuis octobre par l'Ukraine et la Russie, les deux s'accusant mutuellement de mettre en danger la vie de "milliers" d'habitants.

Les habitants de Kiev sommés de se préparer à évacuer. Interrogé dimanche à la télévision publique nationale, le maire de Kiev a demandé aux habitants de "prendre leurs dispositions" en cas de coupures généralisées d'électricité et d'eau. "Nous faisons tout pour empêcher que cela se produise, mais nos ennemis font tout pour que la capitale reste sans chauffage, sans électricité et sans eau", a ajouté Vitali Klitschko.

Une situation électrique très délicate au plan national. Plus de 4,5 millions d'Ukrainiens étaient sans électricité dimanche soir, la plupart à Kiev et dans sa région, a expliqué le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans son allocution quotidienne, reconnaissant une situation "très difficile". La compagnie nationale d'électricité, Ukrenergo, prévoit un nouveau "déficit énergétique" pour lundi et des coupures tournantes de 6 heures du matin jusqu'au soir. "La consommation devrait être réduite de 30%" pour stabiliser le réseau, a expliqué Ukrenergo.