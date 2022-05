DIRECT. Guerre en Ukraine : la victoire du pays à l'Eurovision montre l'"immense soutien public", selon l'Otan

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "[Dans ces camps] la prise en charge médicale est en général mauvaise, tout comme la nourriture. On ne leur fournit pas de vêtements, et ils n'ont pas d'argent."



Que se passe-t-il à l'intérieur ? Les Ukrainiens qui en sont sortis ne mentionnent pas de torture, mais pour certains, les interrogatoires continuent. On les empêche parfois de partir, et ils ne sont pas pris en charge. Malheureusement, il reste encore de nombreuses zones d'ombre.

: Ceux qui n'ont pas de familles ou amis pour les héberger en Russie sont conduits dans des "points d'hébergement temporaire" : des hôtels, des colonies de vacances, et même un ancien dépôt d'armes chimiques, tous réaménagés. Il y en aurait plus de 500 répartis à travers le pays, y compris dans les zones les plus isolées comme la Sibérie.

: "On leur a dit : soit vous restez dans un sous-sol de Marioupol sans eau, sans électricité, sans nourriture, sans soins et vous mourrez… Soit vous allez en Russie."



Les Ukrainiens qui veulent quitter Marioupol ou les zones occupées par les forces russes doivent d'abord passer par des "camps de filtration", où ils sont soumis à des interrogatoires au déroulement variable : souvent longs, parfois brutaux - et certains disparaissent. Ensuite, on leur laisse un "choix" : retourner en Ukraine bombardée, où ils ont souvent tout perdu, par leurs propres moyens... Ou trouver refuge en Russie.

: C'est un mot que l'on pensait relégué aux livres d'histoire : "déportation". Mais le 20 avril, Volodymyr Zelensky accusait Moscou de "déporter" des Ukrainiens dans des "camps spéciaux" où ils "disparaissent". Moscou dément : ils ne sont pas déplacés de force, et ils vont dans des "refuges". Que sait-on vraiment ? On fait le point.



(ALEXEY KUDENKO / SPUTNIK / AFP)