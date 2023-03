DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie va déployer des armes nucléaires "tactiques" en Biélorussie

#CARBURANTS Dans les neuf départements les plus touchés, entre deux et cinq stations-services sur dix sont à sec. Il s'agit de la Loire-Atlantique, du Morbihan, de la Mayenne, du Maine-et-Loire, de l'Ile-et-Vilaine, de l'Ariège et des Bouches-du-Rhône, de l'Hérault et du Var, au dernier pointage de vendredi.