DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie prend la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU pour un mois

Ce qu'il faut savoir

En pleine guerre en Ukraine, la Russie prendre la tête de l'organe exécutif des Nations unies à partir du 1er avril, et pour une durée d'un mois. Le pays succède au Mozambique pour la présidence tournante du Conseil de sécurité de l'ONU. L'Ukraine a qualifié jeudi cette présidence de "mauvaise blague". "La Russie a usurpé son siège", a fustigé le chef de la diplomatie ukrainienne, Dmytro Kouleba. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a de son côté souligné qu'elle attend de la Russie qu'elle se comporte "de manière professionnelle" à la présidence, tout en émettant des doutes. Suivez notre direct

"Aucun crime de guerre ou crime contre l'humanité ne doit être oublié", lance Emmanuel Macron. Un an après les "crimes" commis à Boutcha, "la France n'oublie pas et n'oubliera pas", a assuré le président français dans un message vidéo. "Comme elle n'oubliera pas les crimes commis à grande échelle sur le territoire ukrainien depuis plus d’un an, à Izioum, à Marioupol, à Olenivka, dans toutes ces villes du pays dont les infrastructures civiles ont été méthodiquement ciblées par la Russie tout l'hiver", a-t-il ajouté.

Boutcha doit devenir un "symbole de justice", pour le président ukrainien. Lors d'un sommet à Kiev à l'occasion du premier anniversaire de la reprise de cette localité par l'Ukraine, Volodymyr Zelensky a appelé à traduire en justice "chaque assassin russe" pour "violence génocidaire". L'Ukraine évalue à "plus de 1 400" le nombre des civils morts dans le district de Boutcha pendant l'occupation russes, dont 37 enfants. Parmi eux, 637 ont été tués dans la ville-même.

Le FMI valide un plan d'aide de 15,6 milliards de dollars pour l'Ukraine. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a donné son feu vert, vendredi, à un plan d'aide d'une durée de quatre ans qui doit permettre de "soutenir la reprise économique graduelle tout en créant les conditions d'une croissance de long terme dans un contexte de reconstruction après le conflit et sur le chemin de l'adhésion à l'Union européenne".