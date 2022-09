DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie poursuit ses référendums d'annexion dans les territoires occupés

#POLITIQUE La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, se rendra la semaine prochaine en Pologne et en Ukraine, avec au programme les droits des femmes et des visites de terrain, annonce son entourage. La titulaire du perchoir retrouvera le président de la Rada (parlement ukrainien) Rouslan Stefantchouk et ira sur le terrain. En Pologne, elle se rendra notamment dans un centre d'hébergement de réfugiés ukrainiens et rencontrera une association défendant les femmes, sur les sujets de l'IVG et des conséquences de la guerre. Nos précisions.

(XOSE BOUZAS / HANS LUCAS / AFP)