DIRECT. Guerre en Ukraine : au forum de Davos, Volodymyr Zelensky demande "cinq milliards de dollars par mois pour résister"

On l'aura attendue longtemps : l'équipe de la nouvelle Première ministre Elisabeth Borne s'est retrouvée à l'Elysée ce matin pour son premier Conseil des ministres qui lance véritablement le second quinquennat d'Emmanuel Macron. Suivez notre direct.



"Je ne pouvais plus supporter de le voir, d'en souffrir et que lui ne soit inquiété en rien." Margaux, une ancienne militante centriste de 35 ans, a porté plainte pour viol contre Damien Abad. Elle a accepté de témoigner.



Météo France a levé l'alerte orange aux orages dans la vingtaine de départements concernés dimanche, après de gros dégâts localisés. Des pluies ou des averses orageuses sont tout de même attendues ce matin dans une large moitié nord du pays.



• Un vigile a été tué à l'ambassade du Qatar à Paris. Une enquête a été ouverte pour homicide volontaire et un suspect a été interpellé.





Trois mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les accusations de viols visant les forces occupantes se multiplient, notamment dans les villes libérées de la région de Kiev, à l'instar de Boutcha. Témoignages.

: Plusieurs associations "appellent solennellement la France (...) à rapatrier les enfants français et leurs mères détenus dans les camps du nord-est syrien dans les plus brefs délais", dans une déclaration commune. Pour les signataires de ce texte, "ces enfants ne sont coupables de rien : ils sont au contraire doublement victimes, du choix de leurs parents d’abord, et de l’abandon de leur pays ensuite".

: Le premier tour continue. Après une journée de dimanche marquée par les éliminations d'Ons Jabeur et Dominic Thiem, de nombreux cadors entrent en lice, ce lundi, à Roland-Garros. Suivez notre direct.

: Qq images des locaux de notre asso @FNE_74, victime cette nuit d'un acte de vandalisme (le 2e en qq mois). Une poignée d'agriculteurs sont venus déverser d'importantes quantités de fumier et de lisier sur la façade, devant la porte, sur le parking...



: L'association France Nature Environnement a eu une mauvaise surprise en arrivant dans ses locaux de Haute-Savoie, ce matin. Du fumier a été déversé par des agriculteurs. Une action qui fait suite à un recours de justice de plusieurs associations afin de suspendre l'abattage des bouquetins dans le massif du Bargy.

: Pour Sandrine Rousseau, finaliste de la primaire EELV, "la question n'est pas sa démission à lui [Damien Abad], mais le fait qu'il soit démis de ses fonctions par principe de précaution".

: "Une infirmière de nuit seule pour assurer la mission, ce n’est plus possible." Les agents du service des urgences maternité et gynécologie du CHU de Rouen (Seine-Maritime) sont en grève aujourd'hui. Malgré ce mouvement, la continuité des soins sera assurée. Plus de détails sur France 3 Normandie.

: Le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure, a souhaité le départ du gouvernement de Damien Abad, accusé de viols : "Si j'étais Premier ministre, je dirais à Damien Abad : 'Je n'ai pas de raison particulière de penser que les femmes mentent (...) Donc, dans l'attente d'une décision de justice, je souhaite que tu ne sois pas au gouvernement."

: Environ 340 habitations de l'Indre ont été endommagées par de violents orages accompagnés de grêle qui ont aussi brisé les vitres de voitures dans la nuit de dimanche à lundi, a annoncé la préfecture dans un communiqué.

: Les attaques contre le nouveau ministre de l'Education nationale Pap Ndiaye, accusé par l'extrême droite de propager une vision "indigéniste" et "immigrationniste", sont "un pur scandale", a estimé le patron de la CFDT, Laurent Berger, évoquant du "racisme" et de la "connerie".

: Le sénateur du Nord Marc-Philippe Daubresse a été hospitalisé dans un état grave après un accident sur l'autoroute à proximité de Dijon. Son épouse, qui était avec lui dans la voiture, est aussi blessée, rapporte France Bleu.

: Bonjour @Patiente Citoyenne. Au moins 120 services d'urgence ont été forcés de limiter leur activité ou s'y préparent, selon une liste établie par l'association Samu-Urgences de France. Voici leur répartition en France, selon une carte de l'AFP.





: Bonjour, Connaissez-vous le nombre de services d'urgence fermés, soit définitivement, soit la nuit, sur l'ensemble du territoire ?Pouvez-vous en établir une situation géographique démographique ?

: Jean-Marc Jancovici, président du think tank The Shift Project, demande à Emmanuel Macron de la "sincérité" avec notamment la mise en place "d’une formation continue sur les enjeux" énergétiques et environnementaux pour "l’administration et le monde politique".

: Deux des quatre derniers pays du monde à n'avoir jamais recensé le moindre cas de Covid-19, les Etats fédérés de Micronésie et les Iles Marshall, ont annoncé qu'ils envisageaient d'assouplir leurs restrictions d'entrée, se disant prêts à affronter le virus.

: Le président américain Joe Biden a prévenu à Tokyo que les Etats-Unis défendraient militairement Taïwan si Pékin envahissait l'île autonome. "C'est l'engagement que nous avons pris", a déclaré Joe Biden quand on lui a demandé lors d'une conférence de presse si les Etats-Unis interviendraient militairement contre une tentative chinoise de s'emparer de ce territoire par la force.

: Après les violents orages de grêle qui se sont abattus sur Châteauroux (Indre) la nuit dernière, le collège La Fayette de la ville restera fermé aujourd'hui afin d'évaluer les dégâts.

: "J'ai eu un examen médico-légal et lui qui affirme ne pas pouvoir, à cause de son handicap, faire ce qu'il a fait, n'a pas eu d'examen."



À peine nommé ministre des Solidarités, Damien Abad est accusé de viols par deux femmes. Franceinfo a pu joindre une femme qui a porté plainte contre l’ex-président des LR à l’Assemblée nationale. Elle estime que "l’enquête n’a pas été suffisamment approfondie".

: Un vigile de l'ambassade du Qatar en France a été retrouvé mort ce matin. Une enquête a été ouverte pour "homicide volontaire", précise le parquet de Paris à franceinfo. Les investigations ont été confiées à la brigade criminelle. Les circonstances du décès sont encore à déterminer précisément. Un suspect a été interpellé.

: "Je suis très gêné par cette société de la délation et de l'arbitraire", a déclaré ce matin sur France 2 le vice-président du parti Reconquête! Guillaume Peltier (ex-LR), à propos des accusations de viol contre Damien Abad. Guillaume Peltier estime qu'il y a deux "principes sacrés en France", ce sont "la présomption d'innocence et le secret de l'instruction".

: Voici l'intervention du président de la République, en préambule du premier Conseil des ministres. La suite se déroule à huis-clos.





: Quelque 250 maisons et environ 1 000 voitures ont été endommagées à Châteauroux (Indre) à cause de violents orages dans la nuit de dimanche à lundi, selon le maire de la commune, Gil Avérous, interrogé sur France Bleu Berry. Il parle d'un "bilan relativement important".

: "Le gouvernement que vous constituez est un gouvernement pour agir, rassembler notre pays, c'est un gouvernement de continuité et de nouveauté. Un deuxième mandat n'est pas un mandat pour refaire ou défaire."



Le chef de l'Etat prend la parole au début du premier Conseil des ministres du gouvernement d'Elisabeth Borne. Une intervention filmée par la presse.







: Un nouveau rapport d’Oxfam montre que la pandémie a vu émerger 573 nouveaux milliardaires, au rythme d’un milliardaire toutes les 30 heures. Selon les estimations, 263 millions de personnes supplémentaires pourraient basculer dans la pauvreté extrême cette année, au rythme d’un million de personnes toutes les 33 heures. Le rapport est à lire ici.

: Ils ont rythmé l'enfance, l'adolescence ou la vie adulte de nombreux fans de tennis. Jo-Wilfried Tsonga, Gilles Simon, Richard Gasquet et Gaël Monfils auraient dû se retrouver une neuvième et dernière fois ensemble à Roland-Garros. Le talon de "La Monf'" en a décidé autrement. Trop diminué, Gaël Monfils a jeté l'éponge afin de se soigner.

: La Première ministre est (logiquement) la première du gouvernement à arriver à l'Elysée, à l'instant, avant le début du Conseil des ministres.

: Le président américain Joe Biden a annoncé à Tokyo le lancement d'un nouveau partenariat économique en Asie-Pacifique avec 13 premiers pays participants, dont les Etats-Unis et le Japon mais pas la Chine, qui voit ce projet d'un mauvais œil.

: Séance de mise en forme avant mon premier Conseil des ministres. Commencer sa journée avec 30 minutes d’exercice : bon pour le corps et l’esprit ! #30mn d’activité physique par jour, je m'y engage !



: Pendant ce temps-là, une autre ministre prépare activement la première réunion du gouvernement, il s'agit d'Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports.

: "Le travail est une valeur d'émancipation et de progrès. Je sais que les attentes de nos concitoyens sont brûlantes. Ce ministère est celui de l'espoir et de la justice. Je le sais intimement, comme fils d'ouvrier."



Le nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt, prend la parole lors de la passation de pouvoir avec Elisabeth Borne.

: Elisabeth Borne évoque le chantier à venir de la réforme des retraites : "Cette réforme sera celle de la nouvelle méthode voulue par le président de la République. Les principes ont été posés, maintenant nous devrons concerter et co-construire. Il faudra de l'écoute et de la volonté."

: "Le plein emploi sera votre boussole, lance Elisabeth Borne au nouveau ministre du Travail, Olivier Dussopt. Vous pourrez compter sur mon soutien indéfectible depuis Matignon."

: "On ne réussit pas seul à l'hôtel du Châtelet. On réussit avec les chefs d'entreprises de toutes tailles. On réussit avec les partenaires sociaux."

: Avant le Conseil des ministres, la Première ministre Elisabeth Borne effectue sa passation de pouvoir avec Olivier Dussopt, qui reprend le portefeuille du Travail.

: Trois mois après le début de la guerre, la Russie tente de faire le dos rond face aux mesures de rétorsion imposées par les pays occidentaux. Pour combien de temps ? Eléments de réponse.

: Le Président, seul vrai pouvoir sous la Ve République ? Non ! Amendements, commissions, questions aux ministres... Les députés ont plusieurs outils pour contrôler l'action du gouvernement. Et même une arme ultime, la motion de censure, adoptée une seule fois en 1962 sous la Ve République. Plus d'informations dans notre article.

: Peu de déplacements, pas d'invitation dans les matinales des médias... Les nouveaux ministres vont devoir être très silencieux. La raison ? La "période de réserve" vient de commencer aujourd'hui à minuit en vue des élections législatives.

: La décision de Kylian Mbappé, le début de Roland-Garros, les Lyonnaises puissance 8... On vous résume tout qu'il faut retenir du week-end de sport





: Oleksandra Matviychuk est directrice du Centre pour les libertés civiles en Ukraine, qui documente actuellement des crimes de guerre commis par les forces russes. Selon elle, "les violences sexuelles font partie de la terreur que les soldats russes ont imposée dans les territoires occupés, afin d'obtenir rapidement le contrôle de ces territoires et de le garder". Ces crimes "s'accompagnent très souvent d'atteintes à la santé des survivants de ces viols. Il y a beaucoup de cruauté", souligne-t-elle. Voici notre récit.

: "Quand elle a raconté ce qu'elle avait vécu à une amie, elle disait qu'elle se détestait, qu'elle détestait son propre corps. Elle pensait au suicide."



Psychologue, Aliona Kryvuliak coordonne les lignes d'écoutes de l'organisation La Strada Ukraine. Elle accompagne deux femmes ayant témoigné de violences sexuelles lors de l'occupation de Boutcha. L'une d'entre elles a été violée à plusieurs reprises par trois soldats un soir à son domicile, "sous les yeux de son enfant de trois ans", nous décrit-elle. Sa deuxième patiente, témoin de viols à Boutcha, vit depuis "dans un état de peur permanent".

: Konstantin Gudauskas a raconté au Monde qu'il avait évacué 203 personnes de Boutcha. Parmi elles, au moins 17 victimes de viols, selon son témoignage. Auprès de franceinfo, l'habitant de Boutcha relate le récit d'une adolescente qu'il a pu sortir de la ville martyre. "Elle a passé dix jours emprisonnée dans un sous-sol. Il n'y a pas un seul jour où elle n'a pas été violée", assure-t-il.

: Trois mois après le début de l'invasion russe de l'Ukraine, les accusations de viols visant les forces occupantes se multiplient, notamment dans les villes libérées de la région de Kiev, à l'instar de Boutcha. Dans cet article, je reviens sur ces premiers récits, glaçants, de violences sexuelles commises par l'occupant russe.

: 577 députés seront élus les 12 et 19 juin prochains. Mais au fait, ça sert à quoi, un député ? Que fait-il de ses journées ? A la fois législateur, contrôleur et porte-voix, le député travaille dans l'hémicycle comme sur le terrain de sa circonscription. Décryptage avec quatre experts.





: Mercredi dernier, un jeune automobiliste a été contrôlé à plus de 200 km/h sur l'autoroute. Rattrapé par l'Alpine des gendarmes du Gard, le jeune conducteur a perdu son permis probatoire et s'est vu confisquer son bolide, précise France 3 Occitanie.

: De nouveaux records de chaleur pour le mois de mai ont été enregistrés hier, notamment dans le Massif central et les Alpes, selon des chiffres provisoires de Météo-France. Des records ont été atteints en Isère à Grenoble (31,4°C), à L'Alpe d'Huez (24,1°C) ou encore Villard-de-Lans (29,7°C).

: Bonjour @Maquis. Nous n'avons pas encore de détails précis sur le chèque alimentaire prévu par le gouvernement. Il devrait concerner "plus de 8 millions de Français" selon Julien Denormandie, l'ancien ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation, invité de l'émission "Dimanche en politique" sur France 3 le 17 avril dernier.

: Bonjour FI. Sait-on qui est concerné par le chèque alimentation prévu par le gouvernement ?Merci et belle journée à vous !

: Des orages meurtriers au Canada. Les orages géants qui ont balayé samedi l'est du Canada, privant de courant jusqu'à 900 000 foyers, en particulier dans la région d'Ottawa, ont fait au moins huit morts, selon un bilan officiel revu à la hausse dimanche.