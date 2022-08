DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée russe assure ne pas avoir déployé "d'armes lourdes" dans la centrale nucléaire de Zaporijjia

Ce qu'il faut savoir

La Russie et l'Ukraine continuent de se renvoyer la balle. L'armée russe a assuré, jeudi 18 août, ne pas avoir déployé "d'armes lourdes" dans et autour de la centrale nucléaire de Zaporijjia, dans le sud de l'Ukraine, sous contrôle de Moscou et touchée récemment par des frappes. "Seules des unités assurant la sécurité se trouvent là-bas", a signalé le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Il accuse également Kiev de vouloir préparer jeudi "une provocation retentissante" sur place à l'occasion de la visite en Ukraine du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Suivez notre direct.



Guterres et Erdogan rencontrent Zelensky. Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres doit rencontrer jeudi les présidents ukrainien Volodymyr Zelensky et turc Recep Tayyip Erdogan à Lviv, dans l'ouest de l'Ukraine, pour discuter de la situation dans le pays. Les trois hommes discuteront du récent accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes mais aussi "du besoin d'une solution politique à ce conflit", a précisé le porte-parole de l'ONU Stephane Dujarric. "Je n'ai aucun doute (sur le fait) que la question de la centrale nucléaire (de Zaporijjia) et d'autres seront également abordées".

Au moins sept morts dans un bombardement à Kharkiv. Plusieurs personnes sont mortes et une dizaine de personnes ont été blessées mercredi dans un bombardement russe sur Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, ont annoncé les autorités locales. "A ce stade, il y a sept morts et 17 blessés", a précisé Igor Terekhov, maire de Kharkiv, revoyant à la hausse le précédent bilan de six morts et 16 blessés. Le président Volodymyr Zelensky a dénoncé une "attaque ignoble et cynique".



La Chine va envoyer des troupes en Russie pour des exercices militaires conjoints. Pékin va envoyer des troupes en Russie pour participer à des exercices militaires conjoints à la fin du mois, afin d'"approfondir la coopération" entre les deux armées, a annoncé mercredi le ministère chinois de la Défense dans un communiqué. La Chine et la Russie entretiennent des liens étroits en matière de défense et Pékin a précisé vouloir porter les relations bilatérales "à un niveau plus élevé", malgré les condamnations internationales suscitées par la guerre en Ukraine.

Kiev menace de s'attaquer à un pont reliant la Crimée à la Russie. L'Ukraine a menacé, mercredi, de démanteler le pont de Kertch (entre la mer d'Azov et la mer Noire), construit à grands frais par Moscou pour connecter la Russie à la péninsule annexée de Crimée. Cette menace voilée du conseiller de la présidence ukrainienne intervient après une série d'explosions survenues en Crimée, que la Russie utilise comme base arrière logistique pour son invasion de l'Ukraine.