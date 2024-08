Direct Guerre en Ukraine : la Russie annonce une "opération antiterroriste" dans trois régions frontalières

Moscou a annoncé une "opération antiterroriste" dans trois régions frontalières avec l'Ukraine, vendredi 9 août dans la soirée, après la plus importante incursion des forces ukrainiennes sur le territoire russe depuis le début du conflit. Le comité national antiterroriste russe a déclaré le lancement d'"opérations antiterroristes dans les régions de Belgorod, Briansk et Koursk (...) afin d'assurer la sécurité des citoyens et supprimer la menace d'actes terroristes perpétrés par les groupes de sabotage de l'ennemi". Ce régime prévoit notamment des "restrictions de circulation pour les véhicules et les piétons sur les rues, les routes" et des restrictions d'utilisation des moyens de communication. Suivez notre direct.

Une incursion de l'armée ukrainienne en Russie. Les soldats de Kiev ont atteint Soudja vendredi, une cité russe de 5 500 habitants à une dizaine de kilomètres de la frontière et où se trouve un nœud de transit pour le gaz fournissant toujours des pays d'Europe, parmi lesquels la Hongrie et la Slovaquie, via l'Ukraine.

L'AIEA appelle à la "retenue maximale" autour de la centrale nucléaire de Koursk. "A ce stade, je voudrais appeler toutes les parties à faire preuve de la retenue maximale afin d'éviter un accident nucléaire susceptible d'avoir de graves conséquences radiologiques", a déclaré vendredi le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, Rafael Grossi, au moment où les combats font rage à proximité de la centrale nucléaire russe de Koursk.

Au moins quatorze morts après une frappe russe. La cité industrielle de Kostiantynivka, située dans l'Est de l'Ukraine, a été endeuillée vendredi par une frappe en pleine journée sur un supermarché qui a fait au moins 14 morts et 43 blessés, selon le parquet.