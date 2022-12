DIRECT. Guerre en Ukraine : le ministre des Affaires étrangères russe accuse les Etats-Unis de prolonger la guerre

Si Noël est derrière nous, le réveillon de la Saint-Sylvestre approche, lui, à grands pas. Alors, les consommateurs cherchent des bulles. Et le crémant a de plus en plus de succès. Beaucoup d'étrangers, mais aussi de Français, penchent de plus en plus pour ce dernier, moins cher que le champagne. Les ventes ont explosé cette année.