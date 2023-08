Direct Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir détruit des drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire

Nouvelle incursion de drone en Russie. Les autorités russes ont affirmé, vendredi 18 août, avoir détruit des drones ukrainiens à Moscou et en mer Noire. "Cette nuit, lors d'une tentative de rejoindre Moscou, les forces de la défense aérienne ont détruit un drone. La carcasse du drone est retombée dans la zone du Centre d'exposition, et n'a pas causé de dégât significatif au bâtiment", a annoncé le maire, Sergueï Sobianine. Selon l'élu, aucune victime n'a été recensée à ce stade. L'attaque a été menée par Kiev et ciblait "des lieux situés à Moscou et dans la région", d'après le ministère russe de la Défense. Suivez notre direct.

Un drone a ciblé la flotte russe en mer Noire, selon Moscou. En parallèle de ce drone à Moscou, la Russie affirme également avoir déjoué, quelques heures plus tôt, une attaque ukrainienne menée à l'aide d'un drone naval contre la flotte russe présente en mer Noire. Les navires visés jeudi soir, selon le ministère russe de la Défense, "accomplissaient des tâches de contrôle de la navigation dans la partie sud-ouest de la mer Noire, à 237 km au sud-ouest de Sébastopol". "Le bateau ennemi sans équipage a été détruit par les tirs" des navires militaires russes sans atteindre sa cible, assure la même source.

Le cargo parti d'Odessa est arrivé en Turquie. Le premier cargo parti d'Odessa (Ukraine) via un nouveau couloir maritime, mercredi, est arrivé jeudi soir à Istanbul (Turquie). Il s'agit d'un défi lancé à la Russie, qui menace d'attaquer de tels navires depuis qu'elle a mis fin, en juillet, à l'accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes.