Direct Guerre en Ukraine : la Russie affirme avoir abattu 59 drones ukrainiens sur son territoire

Il est 9 heures, voici un nouveau point sur l'actualité de ce lundi matin :

• #AGRICULTURE Un vent de révolte agricole souffle à nouveau sur la France. L'acte 2 de la mobilisation des agriculteurs démarre aujourd'hui à l'appel de l'alliance syndicale majoritaire FNSEA-JA. Des actions symboliques ont débuté sur le territoire, notamment dans les Yvelines, avec le blocage de points de passage. Suivez la situation dans notre direct

• #G20 Les dirigeants du G20 se retrouvent aujourd'hui à Rio de Janeiro, au Brésil, pour un sommet sous forte pression. Cette réunion se tient alors qu'un compromis sur le climat est recherché et que des divergences sur l'Ukraine sont de plus en plus criantes.

• #UKRAINE Joe Biden donne son feu vert . Le président américain a autorisé l'Ukraine à frapper le territoire russe avec des missiles à longue portée fournis par les Etats-Unis. La région de Koursk, où des soldats nord-coréens ont été déployés, est notamment concernée.

• #COP29 Dernière ligne droite pour le sommet sur le climat qui se tient à Bakou. Les ministres se réunissent en cette deuxième semaine dans la capitale azerbaïdjanaise pour tenter de passer à la vitesse supérieure et éviter un fiasco vendredi, au terme de la conférence.