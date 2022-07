DIRECT. Guerre en Ukraine : la Russie accuse des "nationalistes ukrainiens" d'une attaque au drone à Sébastopol

#CLIMAT Au lac Léman, entre la Suisse et la France, un poisson vient à manquer : le corégone, plus connu sous le nom de féra. En cause : le réchauffement des eaux du lac. "C'est un problème qui est général", assure Chloé Goulon, chercheuse à l'Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement. "Les personnes qui vont étudier les corégones en Scandinavie se posent des questions sur l'impact des températures sur le développement des œufs."