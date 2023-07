Direct Guerre en Ukraine : la Russie a tiré des missiles en mer Noire

Volodymyr Zelensky a justifié, vendredi 21 juillet, la frappe contre le pont de Crimée en début de semaine, lors du forum annuel sur la sécurité organisé par l’Institut Aspen, où il a participé en vidéoconférence. "C'est la route utilisée pour alimenter la guerre en munitions et cela se fait quotidiennement. Et cela militarise la péninsule de Crimée, explique le président ukrainien. Pour nous, il s'agit naturellement d'une installation ennemie construite en dehors des lois internationales et de toutes les normes applicables. Il s'agit donc naturellement d'une cible pour nous. Et une cible qui apporte la guerre, et non la paix, doit être neutralisée." Suivez notre direct.

Tirs en mer Noire. La Russie a annoncé avoir mené des manœuvres impliquant des tirs de missiles en mer Noire, théâtre de tensions croissantes avec l'Ukraine et ses alliés depuis l'expiration d'un accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale.

L'ONU s'alarme du risque d'escalade. "Les menaces de prendre pour cible des navires civils en mer Noire sont inacceptables", a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo. "Le risque que le conflit s'étende en réponse à un incident militaire en mer Noire — intentionnel ou accidentel — doit être évité à tout prix", a-t-elle ajouté.

Des nouvelles victimes civiles. Deux enfants dans le village de Droujba, un couple dans la ville de Kostiantynivka, et plus au nord dans la région de Tcherniguiv une femme et un employé d'un centre culturel ont péri sous les bombes russes, selon les autorités locales.