Direct Guerre en Ukraine : la Roumanie annonce une possible violation de son espace aérien

L'espace aérien de la Roumanie a-t-il été violé ? C'est ce qu'affirme Bucarest, annonçant samedi 30 septembre avoir détecté une possible violation de son espace aérien lors d'attaques nocturnes lancées par la Russie sur des infrastructures dans la région du Danube en Ukraine voisine. "Après la détection de groupes de drones se dirigeant vers le territoire ukrainien près de la frontière roumaine", les habitants des villes de Tulcea et Galati ont été alertées, a précisé le ministère roumain de la Défense dans un communiqué. Il a ajouté que jusqu'ici, aucun objet ne semblait être tombé en territoire roumain. Les recherches devaient se poursuivre dans la journée. Suivez notre direct.

Kiev veut attirer les industriels de la Défense. Le président ukrainien a inauguré à Kiev, vendredi, un premier forum international consacré à l'industrie de la défense, dans l'espoir d'attirer des fabricants capables de produire des armes en Ukraine et de lui "construire un arsenal" face à la Russie. "Nous sommes intéressés par la localisation de la production des équipements nécessaires à notre défense et des systèmes de défense avancés utilisés par nos soldats", a résumé Volodymyr Zelensky dans son discours d'introduction, diffusé samedi.

Des drones ukrainiens abattus en Russie. "Onze engins aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits par les systèmes de défense aérienne (...) dont un au-dessus du territoire de la région de Kalouga et dix au-dessus de la région de Koursk" en Russie, a déclaré vendredi le ministère russe de la Défense sur Telegram. Le gouverneur de Koursk, Roman Starovoït, avait déclaré auparavant que la région frontalière avec l'est de l'Ukraine avait été "massivement attaquée" par des drones ukrainiens.

Les Russes et Bélarusses autorisés à participer aux Paralympiques. Le Comité international a tranché vendredi : les Russes et Bélarusses pourront participer sous bannière neutre et strictes conditions de neutralité aux Jeux paralympiques de 2024 à Paris (28 août-8 septembre). Le conseiller de la présidence ukrainienne, Mykhaïlo Podoliak, a regretté sur X (ex-Twitter) cette décision qui, "premièrement, prolonge la guerre et, deuxièmement, encourage la Russie à augmenter les niveaux de violence de masse en Ukraine", a dénoncé.