Direct Guerre en Ukraine : la possibilité d'une suspension de l'aide américaine à Kiev soulève des inquiétudes

Les troupes ukrainiennes pourraient bientôt être à court de munitions et d'équipements. Aux Etats-Unis, le budget provisoire de l'administration fédérale adopté samedi 30 septembre ne comprend pas d'enveloppe pour Kiev. Les élus trumpistes, qui pèsent de tout leur poids sur les négociations budgétaires en cours, sont en effet parvenus à faire adopter au Congrès un texte dans lequel ne figure pas cette aide. Depuis le début du conflit en février 2022, les Etats-Unis ont promis plus de 43 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine, soit plus de la moitié du soutien total apporté par les Occidentaux. Si cette aide venait à être suspendue, "ce serait dévastateur pour les Ukrainiens", prévient Mark Cancian, un conseiller au cercle de réflexion Center for Strategic and International Studies à Washington. Suivez notre direct.

Le Japon gêné par la visite d'un de ses sénateurs en Russie. Un sénateur japonais prorusse s'est rendu à Moscou, une première depuis le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La visite a pris de court le gouvernement nippon, qui a critiqué mardi cette initiative personnelle. "Le gouvernement n'a pas été informé par M. Suzuki de sa visite en Russie", a déclaré le porte-parole du gouvernement japonais Hirokazu Matsuno. Tokyo condamne fermement l'invasion russe de l'Ukraine depuis le début et a adopté des sanctions contre Moscou, à l'instar de ses alliés occidentaux.

Les ministres européens à Kiev. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont retrouvés à Kiev lundi pour une "réunion historique" visant à tracer les lignes d'un "soutien durable" à l'Ukraine, qui ambitionne d'intégrer l'UE. Face à une contre-offensive ukrainienne lente et aux craintes d'une baisse du soutien occidental à l'Ukraine, il s'agit aussi de montrer à la Russie qu'elle "ne doit pas compter" sur la "lassitude" de l'Union européenne, a expliqué la ministre française Catherine Colonna.

Kiev passe commande auprès d'industriels français. Plusieurs firmes hexagonales ont conclu des contrats pour fournir des armements à l'Ukraine, notamment six canons Caesar supplémentaires, à l'occasion du forum des industries de défense organisé à Kiev la semaine passée, a-t-on appris lundi.