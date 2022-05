DIRECT. Guerre en Ukraine : la Finlande aux portes de l'Otan, l'armée russe continue de bombarder dans l'Est

#COVID_19 La fin d'une certaine hypocrisie à la française... Depuis plusieurs semaines, le nombre de personnes qui ne le portait plus, ou pas correctement, devenait de plus en plus significatif, avec une certaine passivité des autorités. Donc oui, laisser la liberté à chacun est une bien meilleure approche !

#ECLIPSE Bonjour Louis, levée exprès pour l’éclipse à 5h45 avec ma fille de 7 ans, énorme déception avec des nuages uniquement à l’horizon ! On a fait chou blanc et la petite m’en veut de l’avoir réveillée pour rien. Il y a des jours où on ferait mieux de rester couché !

Trop de nuages

#ECLIPSE Le lundi c’est réveil à 5h pour aller prendre le train pour le travail et pour une fois je me faisais une joie de me lever aussi tôt… Je pars de chez moi impatiente et là, grosse déception. Le ciel tourangeaux est nuageux 😭 Aucune éclipse pour moi 😒