DIRECT. Guerre en Ukraine : la diplomatie russe demande à l'Otan de ne plus envoyer des armes à Kiev

Ce qu'il faut savoir

Sergueï Lavrov exhorte l'Otan à cesser d'armer l'Ukraine. "Si les Etats-Unis et l'Otan sont vraiment intéressés à résoudre la crise ukrainienne, alors avant tout, ils doivent se réveiller et arrêter de livrer des armes et des munitions au régime de Kiev", a déclaré le ministre des Affaires étrangères russe, dans une interview publiée samedi. Il a également affirmé que l'invasion russe de l'Ukraine se déroule "en stricte conformité avec le plan". Suivez notre direct.

Moscou confirme avoir frappé Kiev en pleine visite du secrétaire général de l'ONU. "Les forces russes ont détruit avec des armes de haute précision de longue portée les ateliers de l'entreprise spatiale Artiom dans la ville de Kiev", a indiqué le ministère russe de la Défense. Le chef de la diplomatie française Jean-Yves Le Drian a condamné ces "frappes indiscriminées", et l'Allemagne ces "frappes inhumaines", qui selon le maire de Kiev, Vitaly Klitschko, ont fait au moins un mort et quatre blessés.

Zelensky et Poutine invités au G20. Le président indonésien Joko Widodo a annoncé avoir invité son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky et confirmé avoir invité le président russe au sommet du G20 à Bali en novembre. Vladimir Poutine a indiqué qu'il y participerait. "Les Etats-Unis continuent de penser que l'on peut pas faire comme si de rien n'était par rapport à la participation de la Russie au sein de la communauté internationale ou des institutions internationales", a réagi la porte-parole adjointe du département d'Etat américain. Elle n'a pas précisé si, en raison de cette invitation, Washington refuserait ou non de se rendre au sommet.

Un Américain tué, deux Britanniques "capturés". Un Américain, ancien Marine âgé de 22 ans, a été tué en Ukraine où il était parti mi-mars combattre les forces russes, ont annoncé des membres de sa famille. Le Pentagone a réagi en exhortant les ressortissants américains "à ne pas se rendre" dans ce pays. Deux volontaires britanniques ont en outre été "capturés" par des soldats russes, a affirmé vendredi une organisation à but non lucratif ayant son siège au Royaume-Uni, Presidium Network.