Direct Guerre en Ukraine : "la contre-offensive est dure", mais "nous avançons", assure le ministre des Affaires étrangères ukrainien

Une contre-offensive difficile, mais pas impossible. C'est en substance le message transmis par le ministre des Affaires étrangères ukrainien, Dmytro Kuleba, au Monde, dans un entretien publié jeudi 31 août. "La contre-offensive (...) est dure car les lignes de défense russes sont dures. Mais nous avançons. Il n’y a aucune raison de changer de stratégie car nous ne voyons aucun changement dans la stratégie des Russes", assure-t-il au quotidien français.

Kiev, qui a lancé son opération en juin, n'a depuis regagné que peu de terrain, même si la récente reprise du village de Robotyne redonne espoir aux troupes ukrainiennes. Suivez notre direct.

L'attaque russe la plus importante à Kiev depuis le printemps. Deux personnes sont mortes mercredi matin à la suite d'une attaque russe "massive" de drones et de missiles sur Kiev, la plus importante "depuis le printemps", selon les autorités militaires de la capitale ukrainienne.

Une militante russe anti-guerre condamnée à de la prison. Olga Smirnova, âgée de 55 ans, et opposée à la guerre en Ukraine, a été condamnée mercredi à six ans de prison pour des articles publiés sur le réseau social VK dénonçant le bombardement des villes ukrainiennes et la mort de civils.

Auchan de nouveau épinglé par l'Ukraine. L'Ukraine a une nouvelle fois reproché mercredi à l'enseigne française Auchan de maintenir sa filiale en Russie, alors qu'un centre commercial où le groupe est présent a été touché à Kiev par des fragments d'obus russes. "Auchan poursuit son travail en Russie, paie des impôts, finance la guerre et subit les attaques russes. (...) Quittez la Russie: cet argent est trop sanglant", a écrit sur X (ex-Twitter) le ministère de la Défense ukrainien.