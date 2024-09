Direct Guerre en Ukraine : la conquête du Donbass est "la priorité numéro un" pour Moscou, affirme Vladimir Poutine

En attaquant la région russe de Koursk, "l'objectif de l'ennemi était de nous rendre nerveux et agités pour redéployer nos troupes d'une zone à l'autre et stopper notre offensive dans des zones clés, en particulier dans le Donbass", a dit le chef d'Etat lors d'un forum économique. Dans la région de Koursk, "nos forces armées ont stabilisé la situation et ont commencé à expulser progressivement" l'armée ukrainienne, a-t-il ajouté.