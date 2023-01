DIRECT. Guerre en Ukraine : la communauté internationale sceptique après l'annonce par la Russie d'un cessez-le-feu de 36 heures

Ce qu'il faut savoir

La communauté internationale se montre prudente et peu convaincue. L'annonce russe d'un cessez-le-feu en Ukraine à l'occasion du Noël orthodoxe "ne fera rien pour faire avancer les perspectives de paix", a estimé jeudi 5 janvier le ministre britannique des Affaires étrangères, James Cleverly. Le président américain, Joe Biden, a quant à lui estimé jeudi que Vladimir Poutine cherchait "à se donner de l'air". Une telle trêve n'apportera "ni liberté ni sécurité" en Ukraine, a abondé la diplomatie allemande. Le président russe a ordonné jeudi un cessez-le-feu pour le Noël orthodoxe des 6 et 7 janvier, première trêve d'ampleur depuis le début de l'invasion il y a près d'un an. Suivez notre direct.

L'Ukraine estime que le cessez-le-feu "n'est qu'une excuse". Le président ukrainien a fustigé le cessez-le-feu unilatéral annoncé par Vladimir Poutine. Pour Volodymyr Zelensky, il s'agit d'une "excuse dans le but d'au moins arrêter l'avancée" des troupes ukrainiennes "dans le Donbass et apporter équipements, munitions, et rapprocher des hommes de nos positions". "Quel sera le résultat ? Plus de morts", a-t-il affirmé.

Les Etats-Unis et l'Allemagne vont livrer des blindés. Pour exprimer leur "détermination commune" à soutenir l'Ukraine, les deux pays vont envoyer des blindés d'infanterie, de type Bradley côté américain et de modèle Marder côté allemand, selon un communiqué commun de la Maison Blanche et de la chancellerie à Berlin. L'Allemagne s'est aussi engagée à fournir une batterie de défense antiaérienne Patriot, comme l'a déjà fait Washington.

La Russie se dit ouverte à un dialogue avec l'Ukraine, sous conditions. Vladimir Poutine assure être "ouvert à un dialogue" avec l'Ukraine à condition que celle-ci accepte les "nouvelles réalités territoriales" nées de l'offensive russe. Le maître du Kremlin l'a affirmé lors d'une conversation téléphonique avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan.