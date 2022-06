DIRECT. Guerre en Ukraine : la Commission européenne va rendre un avis sur le statut de candidat de Kiev à l'UE

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: "Les Révélateurs" de France Télévisions ont décortiqué et passé au détecteur de mensonges la photo (ci-dessous) produite par l'ex-militaire français Adrien Bocquet, qui affirme avoir été témoin de crimes de guerre commis par des soldats ukrainiens, servant au sein du controversé régiment Azov.







(ADRIEN BOCQUET)

: Depuis son arrivée il y a un mois, un père de famille ukrainien réfugié en France, atteint d'un grave cancer, n’a pas pu être pris en charge à cause d’un invraisemblable imbroglio administratif qui l'empêche de bénéficier, en tant qu'Ukrainien, d'une protection temporaire de l'Assurance-maladie.

: La visite d'Emmanuel Macron et des dirigeants européens en Ukraine s'est soldée par un accord sur le statut de candidat de Kiev pour une adhésion à l'Union européenne. Une décision saluée par les Ukrainiens, tout comme la nouvelle annonce de livraison d'armes, même s'il en faudrait encore plus, assure Anatoli. "C'est déjà pas mal, mais il nous faudrait beaucoup plus d'armes car le front est très étendu. Nous avons besoin d'artillerie, de chars, de véhicules blindés", assure-t-il auprès de notre journaliste Yann Gallic, qui a interrogé hier plusieurs habitants de la capitale ukrainienne.

: On démarre la revue de presse avec la visite d'Emmanuel Macron et des dirigeants européens en Ukraine, qui occupe une large partie des unes des médias nationaux. Le Parisien revient sur cet déplacement "à hauts risques", Libération titre "Les Visiteurs" et Le Figaro salue "l'hommage de l'Europe au courage ukrainien".

















: On débute avec un premier point sur l'actualité.



• Un tiers de l'Hexagone est en vigilance canicule avec un thermomètre dépassant souvent les 40 °C. Douze départements sont notamment en alerte rouge. Au total, 37 départements, soit 18 millions de personnes, sont concernés par la vigilance mise en place par Météo France.





• Dernier jour de campagne pour les candidats aux législatives. La Première ministre, Elisabeth Borne, continue son tour du Calvados, Marine Le Pen sera dans le Pas-de-Calais alors que Jean-Luc Mélenchon et Julien Bayou tiendront une conférence de presse à Paris. Revivez également en intégralité le débat qui s'est tenu hier soir sur France 2 entre François Bayrou (MoDem), Mathilde Panot (Nupes), Philippe Ballard (RN) et Jean-François Copé (LR).





• Les dirigeants français, allemand et italien ainsi que leur homologue roumain se sont dits prêts à accorder "immédiatement" à l'Ukraine le statut de candidat à une adhésion à l'Union européenne lors de leur visite inédite à Kiev. Voici ce qu'il faut retenir de ce déplacement. La Commission européenne doit désormais rendre son avis sur ce sujet.



Dans un point d'étape depuis le Stade de France, les présidents des commissions de la culture et des lois du Sénat, Laurent Lafon (centriste) et François-Noël Buffet (LR), ont dénoncé "l'impréparation" des autorités publiques pour la finale de la Ligue des champions, le 28 mai.