DIRECT. Guerre en Ukraine : la bataille pour le Donbass est "douloureuse et difficile", concède Volodymyr Zelensky

Ce qu'il faut savoir

Une bataille "douloureuse et difficile". Dans sa déclaration quotidienne, Volodymyr Zelensky a rendu hommage, dimanche 5 mars, à la "bravoure" des soldats qui combattent l'armée russe dans la région du Donbass, dans l’est du pays, où se trouve la ville de Bakhmout, devenue l'épicentre d'une guerre totale, et menacée d'encerclement. Le président ukrainien a souligné combien cette bataille infligeait depuis des mois de très lourdes pertes des deux côtés, dans des duels d'artillerie et des tranchées boueuses. Suivez notre direct.

"Plus de 130 attaques ennemies" entravées ces dernières 24 heures, selon l’armée ukrainienne. Alors que les troupes russes poursuivent leurs efforts pour encercler la ville symbole de Bakhmout, l'état-major ukrainien a affirmé que "plus de 130 attaques ennemies" avaient été repoussées lors des dernières 24 heures, dans plusieurs secteurs du front, notamment à Koupiansk, Lyman, Bakhmout et Avdiïvka.

La ville de Zaporijjia observe un jour de deuil ce lundi. Après que treize personnes ont été tuées dans un bombardement qui a touché un immeuble résidentiel le 2 mars, le maire de Zaporijjia a décidé de déclarer ce lundi jour de deuil. "C'est un grand chagrin, écrit Anatolii Kurtiev sur Telegram. Ensemble, honorons la mémoire éclatante de tous ceux dont la vie a été écourtée à jamais lors de cette tragique nuit de mars."

En Estonie, des élections sur fond de guerre en Ukraine. Le parti de la Première ministre Kaja Kallas a remporté les élections législatives de dimanche en Estonie. Avec 31,2% des voix, la formation de centre-droit devra toutefois former une coalition avec un ou plusieurs autres partis au Parlement. Mais pas question de s'allier avec le parti d'extrême droite EKRE, arrivé deuxième avec 16,1% des voix. Lors de la campagne électorale, ce dernier avait plaidé contre les livraisons supplémentaires d'armes à Kiev, affirmant que l'Estonie ne devait pas nuire à ses relations avec Moscou. Il a aussi milité pour "la protection" des travailleurs estoniens contre l'afflux des réfugiés ukrainiens et d'autres migrants.