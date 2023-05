DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Union européenne dénonce le transfert d'armes nucléaires russes vers la Biélorussie

La mairie de Paris et la préfecture de police ont annoncé une série de mesures pour lutter "contre les nuisances et troubles à l’ordre public" liés à l’utilisation de pétards et de mortiers d’artifice cet été dans la capitale, relaie France 3 Paris Ile-de-France. "Une large campagne de prévention et de sensibilisation auprès des jeunes", va notamment être mise en place.