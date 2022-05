DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Union européenne accorde 9 milliards d'euros à Kiev pour ses besoins immédiats de liquidités

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #UKRAINE

: Charles Michel, le président du Conseil, a assuré que ce retrait de Swift de la plus grande banque russe était une "mesure percutante". Jusqu'à présent, sept établissements russes ont été privés d'accès à Swift, plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations cruciales comme des ordres de transferts de fonds entre banques. Suivez notre direct.

: Dans le cadre de son nouveau paquet de sanctions, l'UE s'est accordée pour exclure la principale banque russe, la Sberbank, du système financier international Swift.

: On débute avec le traditionnel point sur l'actualité.



• Le journaliste reporter d'images de BFMTV Frédéric Leclerc-Imhoff, âgé de 32 ans, est mort hier en Ukraine. Il couvrait une opération ukrainienne d'évacuation près de Severodonetsk. Il a été tué par "un bombardement russe", a précisé la ministre des Affaires étrangères française, Catherine Colonna. Le parquet antiterroriste (Pnat), compétent en matière de crimes contre l'humanité, a ouvert une enquête.



• Les 27 pays membres de l'Union européenne ont approuvé ce soir un embargo sur le pétrole russe couvrant plus des "deux tiers" de leurs importations depuis ce pays, a annoncé le président du Conseil européen, Charles Michel.



• La comédie adaptée de Shakespeare Comme il vous plaira, dans une version de Léna Bréban, a dominé la soirée où sont décernées les récompenses du théâtre, avec quatre statuettes : meilleur spectacle du théâtre privé, meilleure mise en scène dans le privé, meilleure comédienne du théâtre privé (Barbara Schulz), meilleure comédienne dans un second rôle (Ariane Mourier).





• Marin Cilic a corrigé le numéro deux mondial, Daniil Medvedev, et s'est qualifié pour les quarts de finale ce soir, sur le court Philippe-Chatrier. Archi-dominé pendant plus d'1h30, le Russe n'a pas fait illusion face à la tête de série numéro 20, s'inclinant en trois sets secs (6-2, 6-3, 6-2).



• L'UEFA annonce l'ouverture d'une "enquête indépendante" sur les incidents survenus samedi lors la finale de la Ligue des champions au Stade de France.