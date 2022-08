DIRECT. Guerre en Ukraine : l'Otan réclame une "inspection" urgente de la centrale nucléaire de Zaporijjia

#UKRAINE About "Kerchen bridge". As recorded in international law: Crimea – 🇺🇦. So this bridge is an illegal object, permission for the construction of which was not given by Ukraine. It harms the peninsula’s ecology and therefore must be dismantled. Not important how – voluntary or not.

Traduction : "A propos du pont de Kerchen. Comme enregistré dans le droit international, la Crimée est en Ukraine. Ce pont est donc une structure illégale et l'Ukraine n'a pas donné sa permission pour sa construction. Il porte préjudice à l'écologie de la péninsule et doit donc être démantelé. Peu importe comment: volontairement ou non"