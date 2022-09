DIRECT. Guerre en Ukraine : l'ONU juge "crédibles" les accusations d'enfants transférés de force en Russie, Moscou dénonce une "légende"

Ce qu'il faut savoir

Des enfants, seuls, transférés de force d'Ukraine vers la Russie ? La sous-secrétaire générale des Nations unies pour les droits de l'homme en est persuadée. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, mercredi 7 septembre, IIze Brands Kehris a déclaré qu'il existait des "accusations crédibles". L'ambassadeur russe à l'ONU, Vassili Nebenzia, a rejeté en bloc des accusations "infondées", qu'il a qualifiées de "légende". Suivez notre direct.

Washington accuse la Russie de "filtrer" des centaines de milliers d'Ukrainiens. Au Conseil de sécurité de l'ONU, IIze Brands Kehris s'est aussi inquiétée de l'existence de camps de filtration par lesquels passent les Ukrainiens envoyés en Russie. Ce qu'a confirmé le porte-parole adjoint de la diplomatie américaine, Vedant Patel : "Nous avons des informations selon lesquelles des responsables de l'administration présidentielle russe supervisent et coordonnent ces opérations de triage" de centaines de milliers de personnes. Ces responsables au plus haut niveau "fournissent des listes d'Ukrainiens à cibler", dans le but de faciliter à terme l'annexion de territoires sous son contrôle.

Kiev a repris plusieurs localités près de Kharkiv, assure Zelensky. "Cette semaine, nous avons de bonnes nouvelles de la région de Kharkiv", a déclaré le président ukrainien dans son discours vidéo de mercredi soir diffusé sur les réseaux sociaux. Refusant de les nommer, il a évoqué des "localités où le drapeau ukrainien est revenu".

Kiev reconnaît pour la première fois avoir visé des bases russes en Crimée. Le commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valeri Zaloujny, a pour la première fois, mercredi, admis avoir mené des frappes de missiles en août, "sur des bases militaires de l'ennemi", en Crimée annexée, "notamment sur l'aérodrome de Saki".