DIRECT. Guerre en Ukraine : l'économie russe "sera détruite" par le plafonnement des prix de son pétrole, prophétise Kiev

Ce qu'il faut savoir

L'économie russe "sera détruite" par le plafonnement des prix de son pétrole et elle "paiera et sera responsable de tous ses crimes", a prophétisé sur Telegram le chef de cabinet de la présidence ukrainienne, Andriï Iermak, samedi 3 décembre. La Russie devrait être confrontée à partir de lundi au plafonnement du prix de son baril de pétrole à 60 dollars, après l'accord scellé par les pays de l'Union européenne, du G7 et de l'Australie, afin de limiter les revenus de Moscou pour financer le conflit en Ukraine.

De nouveaux bombardements de l'infrastructure ukrainienne à venir. "Nécessaire et inévitable." C'est ainsi que Vladimir Poutine a justifié vendredi les bombardements qui ont ravagé l'infrastructure énergétique ukrainienne, laissant des millions de civils dans le noir et le froid.

Le chancelier allemand demande le retrait des troupes russes. Au cours de leur entretien téléphonique, vendredi, Olaf Scholz a demandé au président russe Vladimir Poutine le retrait de ses troupes d'Ukraine pour parvenir à une "solution diplomatique".

Joe Biden n'a "aucune intention" de parler à Vladimir Poutine. La Maison Blanche a clarifié vendredi les propos précédents de Joe Biden, insistant sur le fait que le président américain n'envisageait pas de discuter pour le moment avec Vladimir Poutine sur le dossier ukrainien. "Il n'a aucune intention d'échanger avec M. Poutine pour l'instant".