DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée ukrainienne dit enchaîner les succès, la Russie bombarde des zones reconquises

Ce qu'il faut savoir

L'Ukraine a annoncé, lundi 12 septembre, de nouveaux succès militaires. Elle assure avoir atteint la frontière russe et repris l'équivalent de sept fois la superficie de Kiev en un mois à l'armée russe. Cette dernière a répliqué en bombardant certaines zones reconquises. Suivez notre direct.

6 000 km2 de territoire libéré dans l'est et dans le sud. Au total, "depuis le début du mois de septembre, nos soldats ont déjà libéré 6 000 km2 de territoire ukrainien dans l'est et le sud, et nous continuons d'avancer", a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky lundi soir dans une vidéo en ligne. Kiev ne revendiquait dimanche que 3 000 km2 "libérés".

Les Etats-Unis restent prudent. "Il est trop tôt pour dire exactement où tout cela va nous mener, a tempété le chef de la diplomatie américaine, Antony Blinken, lors d'une visite à Mexico. Nous sommes dans les premiers jours (de la contre-offensive, ndlr) donc je pense qu'il ne serait pas bien de prédire exactement où tout cela va nous conduire".

La Russie bombarde les zones libérées. Moscou a affirmé lundi avoir bombardé des zones récupérées par l'Ukraine non loin de Kharkiv, dans les secteurs de Koupiansk et d'Izioum. L'état-major ukrainien a de son côté dénombré une quarantaine de frappes russes pendant la journée "sur des installations militaires et civiles ukrainiennes".