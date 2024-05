Direct Guerre en Ukraine : l'armée russe revendique la prise de deux villages dans l'est et le nord-est du pays

L'armée russe avance contre les troupes de Kiev. Le ministère de la Défense russe a affirmé lundi 6 mai avoir conquis deux villages ukrainiens : l'un se trouve dans une zone de la région de Donetsk (est) où elle progresse rapidement, et l'autre dans la région de Kharkiv (nord-est). Dans une déclaration, il fait savoir que ses soldats ont "libéré" la localité de Soloviové, à proximité d'Otcheretyné; dont elle a revendiqué la prise dimanche, et celle de Kotlyarivka. Suivez notre direct.

Vladimir Poutine annonce de futurs exercices nucléaires. Le président russe a ordonné la tenue d'exercices nucléaires "dans un futur proche", impliquant notamment des troupes basées près de l'Ukraine, selon le ministère de la Défense russe. Ils visent à "maintenir la préparation" de l'armée pour protéger le pays, "en réponse aux déclarations provocatrices et menaces de certains responsables occidentaux proférées à l'encontre de la Russie", a déclaré le ministère de la Défense lundi. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a cité des propos de "Monsieur Macron", de "représentants britanniques" et d'un "représentant du Sénat américain, si je ne me trompe pas".

Une attaque ukrainienne fait six morts et 35 blessés. Au moins six personnes ont été tuées et 35 autres blessées lundi matin dans une attaque ukrainienne de drones explosifs dans la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, a annoncé le gouverneur local. "Deux petits camions (...), qui transportaient des employés vers leur lieu de travail, et une voiture ont été attaqués par l'armée ukrainienne à l'aide de drones kamikazes", a détaillé Viatcheslav Gladkov, sur Telegram. L'attaque a eu lieu près de Beriozovka, un village tout proche de la frontière ukrainienne.

Vladimir Poutine investi mardi. Mardi se tiendra au Kremlin l'investiture de Vladimir Poutine, qui entamera officiellement un cinquième mandat de président. Trois jours plus tard, les célébrations du 9 mai sur la victoire soviétique contre l'Allemagne nazie se dérouleront en Russie. Une partie de ces festivités, qui attirent généralement de grandes foules partout dans le pays, a été annulée par les autorités pour des raisons sécuritaires liées notamment au conflit en Ukraine.