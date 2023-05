DIRECT. Guerre en Ukraine : l'armée russe dément toute "percée" des troupes ukrainiennes près de Bakhmout

Ce qu'il faut savoir

L'armée russe a démenti, jeudi 11 mai dans la soirée, toute "percée" des troupes ukrainiennes dans la région de Bakhmout. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prijogine, et des blogueurs militaires prorusses s'étaient alarmés ces derniers jours du recul des forces russes dans cette zone. "La situation générale (...) est sous contrôle", a répondu le ministère de la Défense russe, assurant avoir repoussé des attaques ukrainiennes. Contrôlée à plus de 90% par les Russes, Bakhmout est le théâtre de la bataille la plus longue et la plus meurtrière depuis le début de la guerre. Suivez notre direct.

L'Ukaine a besoin de "temps supplémentaire" avant une contre-offensive. Cette opération est en préparation depuis des mois, alors que le front est en grande partie figé depuis 2022. "Nous pouvons aller de l'avant et réussir. Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c'est inacceptable", a déclaré Volodymyr Zelensky jeudi, dans un entretien à l'UER.

Londres va livrer des missiles de longue portée à Kiev. Le Royaume-Uni va devenir le premier pays à fournir des missiles de longue portée à l'Ukraine en réponse à "l'agression continue" de la Russie, a annoncé le ministre de la Défense britannique. Ces missiles ont la capacité d'atteindre des zones dans l'est du pays, contrôlées par les forces russes.

Les Etats-Unis accusent l'Afrique du Sud d'aider la Russie. L'ambassadeur américain à Pretoria a affirmé que "des armes et des munitions ont été chargées" à bord d'un cargo russe, amarré près du Cap début décembre, en dépit de la neutralité déclarée de l'Afrique du Sud dans le conflit avec l'Ukraine. Le gouvernement sud-africain a promis une enquête.